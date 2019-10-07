В Испании основателя Альфа-банка подозревают в «рейдерском захвате»

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда Гонсалес подозревает бизнесмена Михаила Фридмана в нарушении закона при попытке приобрести разработчика мобильных сервисов Zed World Wide (ZWW) в 2016 году.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times в документах, которые прокурор направил в суд, он называет действия якобы подконтрольных Фридману структур «рейдерской атакой». Якобы банкир использовал контракт ZWW с Vimpelcom (ныне VEON), чтобы добиться покупки компании по существенно заниженной цене. Этот контракт приносил ZWW более 40% выручки. Фридмана же Гонсалес винит в подготовке и банкротству ZWW через «контроля за событиями в качестве одного из кредиторов». Судя по всему, речь идет о подконтрольном Альфа-банку Amsterdam Trade Bank, который участвовал в выдаче кредита для ZWW.

Основатель «Альфа-групп», в свою очередь, отрицает и тот факт, что пытался приобрести ZWW, и тот, что контролировал компании, которых прокурор подозревает в незаконных действиях.

Озвучить свою позицию ему предстоит в суде в октябре.



