Микроавтобус с российскими туристами, ехавшими из Эстонии, перевернулся на трассе «Нарва»

Маршрутка, которая курсировала между Прибалтикой и Нижним Новгородом, съехала в кювет и опрокинулась на федеральной трассе в Волосовском районе Ленинградской области.

«ДТП произошло около восьми утра 7 октября на 89 километре трассы «Нарва» в районе деревни Зимитицы. Частный микроавтобус, ехавший из Таллина в Нижний Новгород, вылетел в кювет и опрокинулся набок», – сообщает 7 октября издание 47news.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек

Причины произошедшего до сих пор выясняются. Упрдор «Северо-Запад» настаивает, что претензий к дорожникам нет.



