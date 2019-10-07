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Происшествия
07.10.2019 10:17
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Автобус на Восстания, «торопыги» на Обводном, четверо на Суздальском – ДТП собирают пробки в Петербурге

Загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 7 октября достигла «красных» 7 баллов, которые осенью стали обычным показателем. К началу 11-го часа они освободились до «жёлтых» 4 баллов.

Очевидцы сообщают о нескольких утренних авариях, неизменно затруднявших движение. Так, на площади Восстания столкнулись автобус и легковой автомобиль, рассказывает читательница «Фонтанки» Ольга. Мощная пробка до сих пор сохраняется на Старо-Невском проспекте, «держаться лучше левее к стеле, там больше места для манёвров и объезда», советует читательница.

Фото: Читательница «Фонтанки» Ольга

Четыре автомобиля столкнулись на Суздальском шоссе, на путепроводе в сторону Энгельса, оставив для объезда только правый ряд, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».


ДТП на Суздальском шоссе

На перекрёстке Измайловского проспекта и набережной Обводного канала, по словам очевидца, «два чуда-торопыги встретились», перекрыв две полосы и спровоцировав пробку в сторону центра от Лермонтовского проспекта.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На Ленинском проспекте, 125, битые машины заняли также две полосы, «из-за этого стоит весь Ленинский от Кронштадтской площади», жаловались участники «ДТП и ЧП».

ДТП на Ленинском проспекте

В целом, по статистике «Яндекс.Пробок», наиболее загруженными магистралями утром стали Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (9 баллов), Выборгское шоссе в центр (8 баллов), проспект Славы – Народная улица к Московскому (8 баллов).

Крупнейшие пробки:

  • 9:20, Мурманское шоссе, Народная улица, 8 км, от АЗС до Володарского моста. Пробка продержалась 2 часа 50 минут.
  • 10:00, внешняя сторона КАД, 6,5 км, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.
  • 10:00, внешняя сторона КАД, 6,2 км, от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.
  • 10:00, внутренняя сторона КАД, Большой Обуховский мост (Вантовый), 6,1 км, от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.
  • 8:10, Колтушское шоссе, 5,6 км, от Центральной улицы до улицы Коммуны. Пробка продержалась 2 часа.

 

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