Что делали другие, пока вы спали?

Большая выставка Ильи Репина, приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, вызвала ажиотаж у петербуржцев. К десяти утра 7 октября у корпуса Бенуа на набережной канала Грибоедова собрались не менее 60 человек. Все, по информации корреспондента «Фонтанки», пришли насладиться работами живописца.

По словам присутствующих, многие пришли заранее, так как боялись не успеть. Примечательно, что среди стоящих туристов было немного, почти все – горожане старшего возраста.

Напомним, выставка Ильи Репина открылась в Русском музее 4 октября. Экспозиция, занявшая весь первый этаж, вобрала свыше 250 произведений. Порядка 75 из них отправила Третьяковская галерея, работы также приехали из «Пенатов», хельсинкского музея «Атенеум» и других коллекций, в том числе и частных. Подробнее о настоящем культурном событии можно узнать из материала «Фонтанки».



