За фейк в WhatsApp две жительницы Амурской области пошли под суд

По 15 тысяч заплатят две жительницы Амурской области, которые во время режима ЧС перепостили в группах WhatsApp фейковую информацию. Суд не оценил заботу о родных.

Двух женщин признали виновными по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу массового нарушения общественного порядка). Они, как сообщает 7 октября канал «Дождь», рассылали в группах WhatsApp информацию о заражении почвы в Селемджинском районе цианидом из-за наводнения.

Так, одна из женщины поместила информацию в группу «Наша семья», вторая — в «Проблемы района. Наболевшее». Обе на суде уверяли, что увидели посты в других группах и просто переслали их, так как «переживали за своих родственников», которые проживают в затопленных районах.

Президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях в марте этого года. Он предусматривает штрафы до полутора миллиона рублей или арест на несколько суток.



