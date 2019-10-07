Самый дорогой Lexus LX570 бесследно исчез в Коломягах. Владелец вряд ли пересядет на метро

Москвич перед своим днём рождения потерял Lexus в Приморском районе Петербурга. Белый «японец» сошёл с конвейера в 2019 году и стоил владельцу 7,5 млн рублей.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 26-летний житель столицы вечером 6 октября обратился в полицию с заявлением о том, что у него угнали машину. Новенький Lexus LX570 в самой дорогой своей версии, Superior, был припаркован в Коломягах, у дома №23/1 по Арцеуловской аллее. Полиция взялась посмотреть записи с камер видеонаблюдения и возбудила дело о краже.

О владельце люксовой иномарки известно немного – 26 лет, предприниматель родом из Брянска, перебравшийся в московский коттеджный посёлок. Уже в 16 лет владел другим японским автомобилем за 5 млн рублей. 13 октября любитель дорогих машин отпразднует 27-летие.



