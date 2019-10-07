Жительница Москвы хочет через суд запретить систему распознавания лиц на улицах

В Савеловский суд Москвы поступил иск от москвички Алены Поповой о признании незаконными действий городских властей, которые используют технологии распознавания лиц в уличных камерах видеонаблюдения.

Как пишут 7 октября «Ведомости» со ссылкой на адвоката Саркиса Дарбиняна, истица апеллирует к закону о персональных данных, где обработка биометрических данных граждан возможна только с их письменного согласия, а также к статьям Конституции, гарантирующим право на частную жизнь.

О существовании такой системы Попова узнала в 2018 году, после того как ее оштрафовали за пикет у Госдумы. Так, на суде были изучены видео с уличной камеры наблюдения, где показано 32-кратное увеличение изображения с фиксацией на лице женщины.



