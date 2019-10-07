Пешеход, бежавший на красный, «перевернул» «Ниву» на Арсенальной. Оба слишком торопились

Серьёзное ДТП на Арсенальной набережной у Финляндского вокзала попало на видео. Судя по всему, ПДД нарушили оба участника.

Как видно на записи регистратора, опубликованной 7 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», воскресным утром немолодой мужчина решил перебежать набережную по «зебре» на красный сигнал светофора. Автомобилист с видеорегистратором оттормозился, а двигавшаяся справа от него «Нива» смогла только немого принять вправо и, задев ограждение, полетела кувырком. Пешеход же ударился в левый борт «Нивы», упал, но сразу стал шевелиться. Прибывшие сотрудники скорой помощи погрузили его на носилки и госпитализировали.

По словам автомобилистов, скорость движения на этом участке ограничена до 40 км/ч, а «Нива», похоже, едет значительно быстрее. Кроме того, из правого ряда разрешено движение только направо, и не похоже, что «Нива» на такой скорости собиралась поворачивать.





Участник сообщества Владислав видел этот автомобиль незадолго до ДТП: «Лихач-шахматист на «Ниве» всё поджимал меня на Свердловской набережной, чтобы я его пропустил, а через пару минут, когда я доехал до Финбана, увидел его убравшимся в рекламный баннер и сбитого человека».

После ДТП дорогу засыпало яблоками.