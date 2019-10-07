Артёма спасёт дорогая операция

Артёму ещё до рождения диагностировали сложнейший порок сердца – у него один желудочек. После рождения ему сделали несколько операций. И когда казалось, что всё позади, у мальчика диагностировали белковую энтеропатию – редкое и практически не изученное осложнение. Ребёнка может спасти уникальное, разработанное специально для него лечение. Но его стоимость для семьи огромна.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств.

Артём Иванов, 6 лет.

ВПС: единственный желудочек сердца. Состояние после операции Фонтена, вторичная белковая энтеропатия.

Спасёт операция. Не хватает 1 306 644 руб.

Сразу после рождения Артёма забрали в реанимацию. На пятые сутки его прооперировали. На восьмые состояние ухудшилось, врачи в срочном порядке провели первый этап коррекции порока. Артёма выписали из больницы только через три месяца. Он весил всего 3 кг и был на зондовом питании, так как не мог есть самостоятельно.

Чтобы продолжить коррекцию, ребёнку нужно было подрасти. Но организм не принимал пищу, мучила одышка, мама часто вызывала скорую. Артёма несколько раз забирали в реанимацию. Состояние становилось только хуже. Поэтому родители стали искать другие варианты лечения.

Артёму согласились помочь в немецкой клинике «Асклепиос» (Санкт-Августин). Его лично прооперировал выдающийся кардиохирург Виктор Храшка. Но состояние мальчика всё равно оставалось тяжёлым. Через день Артёма забрали на катетеризацию сердца и выявили стеноз правой и левой легочной артерий. Пришлось делать повторно полостную операцию.

Это помогло. Артём начал самостоятельно есть, исчезла одышка, появились силы. Это было очень важно для дальнейшей коррекции. Следующая операция – операция Фонтена – также прошла успешно, и Артёма выписали.

Казалось, что всё позади. Но в январе 2017 года Артём проснулся с сильнейшими отеками на лице. У него обнаружили белковую энтеропатию, при которой происходит потеря сывороточных белков через желудочно-кишечный тракт. Это очень редкое и малоизученное осложнение, которое может проявиться после операции Фонтена. Родители связались с десятками клиник в России и за границей, но ни в одной не было специалистов с подходящим опытом лечения таких сложных случаев.

Семья опять отправилась в Германию, потому что местные врачи уже давно вели Артёма и лучше других знали о его болезни. Последовала череда операций и катетеризаций. И когда ребенку стало чуть лучше, у него случилась ишемическая атака. Стало понятно, если не предпринять радикальных мер, Артём может погибнуть. Но существующие методы лечения ему не подходят. И тогда Виктор Храшка, который уже оперировал Артёма, разработал специально для него абсолютно новый авторский метод коррекции.

Ресурсы семьи уже истощены. Сейчас, в решающий момент, они не смогут оплатить счёт из клиники своими силами. Операция стоит 3 436 139 руб. Сбор средств на лечение ведёт благотворительный фонд «Алёша». На данный момент удалось собрать 2 160 416 руб. – больше 60% от всей суммы.

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