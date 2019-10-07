Школьницу после клуба силой увезли в машине с Лиговки. Ей «повезло»: ее только ограбили

Старшеклассницу силой посадили в машину ночью в центре Петербурга и вывезли в Мурино. В салоне были трое мужчин. Девушка, можно сказать, отделалась легко: ее оставили без смартфона и небольшой суммы денег.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в полицию около пяти утра 6 октября позвонил гендиректор одной из фирм города. Он сообщил, что его дочь, ученицу 11 класса частной школы, силой посадили в машину и увезли в Ленобласть.

17-летняя барышня проводила ночь на воскресенье в районе Лиговского проспекта, где сосредоточено много клубов. Там-то ее усадили в машину, где, помимо водителя, были двое неизвестных школьнице мужчин. Было это в половине второго. На Оборонной улице в Мурино юная пассажирка прикинулась, что ей плохо, и попросила остановить машину. Она попробовала убежать, но один из попутчиков догнал ее, отобрав iPhone XR, 1200 рублей наличными и банковскую карту. После этого зловещие соседи скрылись в ночи. А девочка начала набирать номер отца.

Момент насильственной посадки в машину удалось зафиксировать камере видеонаблюдения, но не понятны ни номер, ни даже марка транспортного средства. Потерпевшая тоже не смогла назвать никаких опознавательных знаков.





Случившееся легло в основу уголовного дела о грабеже.