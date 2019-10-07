Переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать. В Кремле обсудили лучшие стратегии после губернаторских выборов

В администрации президента рассказали о семинарах для политтехнологов, работавших на выборах в 2019 году. Об этом 7 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Основной темой совещания стала «новая искренность» как главная победная стратегия, которую стоит всем взять на вооружение. Так, среди пожеланий губернаторам и врио глав регионов звучало быть «ближе к народу» и «не бояться общаться с людьми».

«Лучше сделать что-то небольшое в регионе, но чтобы результаты были видны сразу, а не обещать запустить какой-то проект через пять лет. Еще до выборов вице-губернаторам на семинаре говорили, что надо больше работать в соцсетях, больше «работать с народом» — условно переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать», — рассказал журналистам один из участников мероприятия и сослался на историю с врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым. Последний буквально заплакал на встрече с многодетной семьей, которая живет в аварийном доме без водопровода. Отметим, что в регионе Осипов набрал 90% голосов избирателей.

А вот в избирательной кампании в Мосгорсуде нашли много ошибок Так, неверной была признана стратегия самовыдвижения представителей «Единой России» и слабый подбор кандидатов от власти. Администрация якобы не участвовала активно в этой кампании, а лишь контролировала проведение выборов.



