Уроженец СНГ сбил женщин, уходя от полиции. «Фонтанке» стали известны подробности смертельного ДТП у «Гранд Каньона»

«Фонтанке» удалось узнать некоторые подробности смертельной аварии в Выборгском районе Петербурга, произошедшей в ночь на 7 октября.

Как выяснилось, за рулём вишнёвого «Форда», что пробил ограждение на проспекте Энгельса у дома №154, сидел 30-летний гражданин Узбекистана.

По данным нашего издания, в Петербурге и Ленобласти водитель не регистрировался. В выдыхаемом им воздухе насчитали 0,8 промилле алкоголя, что фактически можно отнести к умеренной стадии опьянения.

Подозрительный вишнёвый «Форд» был замечен нарядом ДПС около 23:15 у дома №6 по улице Михаила Дудина. Водитель нарушил правила, и полицейские потребовали у него остановки. Однако тот проигнорировал требование. Началась погоня. На Энгельса гражданин Узбекистана зацепил встречный «Киа», пробил ограждение и вылетел на трамвайную остановку, где снёс двоих женщин. В результате скончалась 74-летняя петербурженка. Вторая женщина, 44-х лет, госпитализирована в тяжёлом состоянии.





В пресс-службе УГИБДД сообщают, что по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего.