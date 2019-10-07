Вице-премьер Дмитрий Козак разработал законопроект о защите инвестиций

Радикальным называют эксперты законопроект, который Козак 4 октября представил Российскому союзу промышленников и предпринимателей. Согласно документу, любое изменение в сфере регулирования бизнеса можно через суд признать ущербом.

Законопроект «О поощрении и защите частной инвестиционной деятельности в России», как сообщает «Коммерсантъ» 7 октября, еще не вносился на рассмотрение в правительство. Его основная идея — любое регуляторное или квазирегуляторное изменение в госсекторе, как то изменение ставок налогов, тарифов, сроков строительства инфраструктуры государством, можно через суд признать ущербом для инвестора. И после этого требовать компенсации от государства.

Документ уже называют конкурентом законопроекта, который по поручению Путина в прошлом году подготовил Минфин в защиту и для поощрения инвесторов. В нем прописаны принципы конкурсного доступа к бюджетной поддержке проектов, запрет на установление ограничений на репатриацию прибылей и инвестируемого капитала из России, а также предусмотрено создание реестра мер господдержки. Пока этот документ также не нашел тотального одобрения у правительства: в него несколько раз вносили разные изменения, но так и не приняли окончательно.



