Почти 20 тысяч тратит один китайский турист в Петербурге только на сувениры. Среди покупок лидирует янтарь

Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов. Интерес не только к украшениям, но и искусству, что доказывают огромные очереди в Царском Селе.

Исследование транзакций популярных у китайцев платежных систем WeChat Pay и Alipay приводит РБК 7 октября. Так за девять месяцев 2019 года каждый китайский турист оставил в Петербурге по 19,9 тыс. руб. Больше только в Москве, где средний чек покупок составляет 24,6 тыс. руб.

На самые популярные товары у китайских туристов – янтарь и косметику — приходится 30% от всех покупок в российских магазинах. Далее идут ювелирные украшения (12%), сувениры (8%), алкоголь (6%) и шоколад (5%).

Как писала «Фонтанка» ажиотаж вокруг янтаря не заканчивается профильными магазинами. Так наше издание сообщало о многочасовых очередях, которые туристы из Поднебесной простаивают в Царском Селе у Янтарной комнаты. Туристический коллапс, в котором жертвами оказываются туристы из других регионов России, обещает разрешить Минкультуры. Ранее замглавы ведомства Алла Манилова упомянула о возможном введении отдельных дней посещения для китайских туристов.



