Водка, огурцы и синагога. Сестра Марка Цукерберга поделилась впечатлениями о Петербурге

Сестра основателя Facebook Рэнди Цукерберг провела несколько дней в Петербурге. Своими впечатлениями о визите она поделилась в своём Instagram вечером 6 октября.

Рэнди побывала в Северной столице в рамках своего участия в форуме университета «Синергии». Судя по её отзывам, наш город знаменитости приглянулся. Первым делом она отметила, что ей впервые пришлось выступать на футбольном стадионе. Затем сестра Марка Цукерберга показала свою культурную программу – персональную экскурсию по пустому Эрмитажу, водку с огурцами в одном из ресторанов. По поводу традиционного русского алкогольного напитка Рэнди сказала, что ей стоит ещё поучиться пить его. Видимо, водка показалась ей слишком крепкой. Также бизнес-леди посетила в Петербурге синагогу и осталась потрясена её красотой.

Рэнди Цукерберг – американская бизнес-леди. Она является бывшим директором по развитию рынка и представителем Facebook, а также сестрой соучредителя и генерального директора компании Марка Цукерберга. В Петербурге она выступила на Synergy Global Forum. «Фонтанка» тоже там побывала, чтобы узнать, на что бизнесмены-слушатели потратили по полмиллиона рублей.



