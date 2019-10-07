«Картина» о Поклонской и политической цензуре победила в двух номинациях на международном кинофестивале в США

Российский фильм «Картина» выиграл две номинации на престижном международном фестивале независимого кино Festigious в Лос-Анджелесе – лучшая комедия и лучший режиссер короткометражного фильма (Сергей Кальварский). На фестивале оценили подачу и исполнение популярного сюжета об извечном противостоянии искусства и власти.

«То, что сегодня ночью наша «Картина» завоевала два первых места в Лос-Анджелесе подтверждает – язык искусства существует вне границ», – утром, 7 октября отметил соавтор фильма, старший партнер Pen&Paper Константин Добрынин в разговоре с журналистом «Фонтанки». Заметим, организаторы фестиваля – режиссер Рой Зафрани и израильский композитор Нами Мелумад ставят своей целью продвижение независимого кино из разных стран на глобальный рынок. Премия представлена на платформе Filmfreeway, объединяющей свыше 8 000 киноконкурсов и фестивалей со всего мира.

Напомним, что короткометражка рассказывает о молодом художнике Иване. По госзаказу он написал библейский сюжет для выставки «Сохранение ценностей», но представил его не в классическом варианте, чем вызвал гнев излишне рьяного парламентария. Депутат Госдумы Нагибина начинает свой крестовый поход против неугодной картины и его автора. В фильме легко угадываются реальные события, произошедшие с кинорежиссером Алексеем Учителем и его фильмом «Матильда», который вызвал гнев со стороны депутата Натальи Поклонской, религиозных фанатиков и последовавшую за этим защиту режиссера адвокатами Pen&Paper, во время которой были сожжены автомобили у офиса юристов.





«Если бы кто-то в октябре 2016-го сказал, что сейчас начнётся история с фильмом «Матильда», депутатом Натальей Поклонской и её фанатичными поклонниками, готовыми на всё ради того, чтобы фильм не вышел и продлиться эта история больше года, и фильм всё-таки выйдет. А после к нам в Pen&Paper директором по business development присоединится мой друг режиссёр Сергей Кальварский и мы с ним придумаем снять про всё это безумие, будем уговаривать Ольгу Бешлей написать сценарий и фильм наберёт под полмиллиона просмотров вообще без рекламы – я бы очень смеялся», – вспомнил прошлое Добрынин.

Российская короткометражка о политической цензуре в современном искусстве также вошла в шорт-листы Oniros Film Awards в Италии, Sunday Shorts London в Великобритании, Best Shorts Fest в канадском Онтарио, а также в официальную программу Florence Film Awards в Италии, немецкого AARF Berlin и Mindie Miami Independent Film Festival в США.