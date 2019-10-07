Российские авиакомпании просят правительство о 9 млрд руб для сдерживания цен на билеты

О письме Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху 7 октября сообщают «Известия». Помимо указанной сумму, авиакомпании якобы просят еще об одной единовременной выплате в 23 млрд руб.

В письме компании предлагают правительству несколько вариантов стабилизации их финансового состояния, что в положительную сторону скажется на стоимости билетов. Так перевозчики просят снизить уровень компенсация из казны стоимости керосина с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну. В документе также предлагается увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. В этом случае вырастет сумма возмещение авиакомпаниям с каждой тонны топлива с нынешних 3024 до 7 тыс. руб.

Как отмечают СМИ, по итогам года отрасль может получить рекордный убыток. Только за первые полгода он уже составляет 52 млрд руб. В частности только потери от закрытия рейсов в Грузию превысили 1 млрд руб.



