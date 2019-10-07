Тягач чуть не вылетел с путепровода в Скачках. Это очередное ДТП на месте замороженных работ

Путепровод в Скачках на Красносельском шоссе (Красносельский район Санкт-Петербурга), где регулярно происходят аварии, снова фигурирует как место серьёзного ДТП.

Многотонный тягач съехал с дороги и завис на мосту на участке, где движение ограничено, поздно вечером 6 октября, сообщают очевидцы в пабликах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». Полуприцеп развернуло поперёк дороги, и для проезда оставалась одна узка полоса. На месте работали сотрудники Скорой помощи.

К утру грузовик убрали. Однако затор на проспекте собирается и без ДТП, поскольку дорога сужена ограждениями. «Жуткий мост, недострой, очень часто свет не горит в темное время. Надо очень аккуратно проезжать не только мост, но и съезд и заезд на него», – советует Ольга.





3 сентября в этом же месте «Хендэ Гетц» наехал на ограждение, и его кусок отлетел во встречный «Форд Фокус», пострадал водитель «Фокуса».

Работы на Таллинском шоссе, в том числе на Лиговском и Гореловском путепроводах, встали из-за финансовых проблем проводившей их компании «Пилон», в октябре Смольный решил расторгнуть госконтракты на реконструкцию путепроводов. В августе после публикаций в СМИ о том, что на одном участке шоссе полоса почти год перекрыта по ошибке, ограждения в этом месте подвинули, но транспортных проблем это не решило.