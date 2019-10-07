Лукашенко рассказал, как порол сына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о пользе ремня для детей. О том, как глава соседнего государства наказывал в детстве сына, он рассказал в ходе посещения военного полигона.

Белорусский лидер, как сообщают 7 октября РИА Новости со ссылкой на сайт президента, сначала заявил, что не является сторонником наказаний для детей, однако отметил, что иногда «хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка», — заявил Лукашенко.

Президент рассказал, что его старший сын Виктор в детстве «получал ремнем», а средний — Дмитрий — увидев это, вел себя спокойнее. Младшего сына, пятнадцатилетнего Николая Лукашенко никогда не наказывал. «Он этого не заслужил», – уверен президент.



