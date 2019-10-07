СМИ: У бизнес-друзей Трампа и Джулиани был план по смене руководства «Нафтогаза»

Несколько предпринимателей, связанных с президентом США Дональдом Трампм и его адвокатом Руди Джулиани, пытались сменить руководство в украинской компании «Нафтогаз». Об этом 7 октября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на агентство AP.

Так по данным источников агентства, новые люди во главе «Нафтогаза» нужны были якобы для того, чтобы направлять выгодные контракты компаниям, контролируемыми союзникам президента США. Журналисты называют трех заинтересованных бизнесменов — двух уроженцев СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана, а также нефтяного магната из Бока-Ратон (Флорида) Гарри Сарджанта III.

Действующего гендиректора «Нафтогаза» Андрея Коболева указанные бизнесмены якобы пытались заметить топ-менеджером компании Андреем Фаворовым, но планы сорвала победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.

Источники добавили, что три бизнесмена знали о планах господина Трампа сменить посла США на Украине до того, как она была отозвана. Бывший адвокат президента Джон Дауд, который сейчас представляет интересы господ Парнаса и Фрумана, сообщил, что руководители «Нафтогаза» сами обратились к его клиентам с просьбой помочь заключить сделку. По его словам, речь шла о «законном бизнесе».





Отметим, что сейчас президент Трамп находится под угрозой импичмента после обнародования содержания телефонного разговора президента США со своим украинским коллегой. В ходе беседы президент США предложил господину Зеленскому начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына главного соперника главы Белого дома на предстоящих президентских выборах.