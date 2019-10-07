Названы лидеры по зарплатам за полгода 2019. Петербург уступает шести городам, в том числе Южно-Сахалинску и Магадану

Эксперты подсчитали не только среднюю зарплату жителей городов России, но и то сколько покупок на нее они могут совершить. В аутсайдерах южные и приморские мегаполисы.

Исследователей интересовало соотношение между средней зарплатой и стоимостью стандартного потребительского набора. В последний входят 112 товаров и услуг, среди которых продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель. Данные о получаемых зарплатах и стоимости товаров и услуг брали у Росстата.

Самая высокая зарплата, как пишут 7 октября РИА Новости, была зафиксирована в Москве. Житель столицы на среднюю зарплату (96,9 тыс. руб.) может купить 3,83 набора товаров и услуг с поправкой на городские цены. В тройку вошли Южно-Сахалинск— 3,81 (90,6 тыс. руб.) и Салехард — 3,35 (88 тыс. руб.). Санкт-Петербург идет на седьмом месте с показателем 2,89 (63,8 тыс. руб.).

В хвосте сотни южные города, из которых пять — столицы северокавказских республик. По мнению экспертов, это объясняется относительной слабостью их экономик и достаточно низким уровнем официальных зарплат.





98 позиция занимает Элиста — 1,52 (27,1 тыс. руб.), далее Черкесск — 1,49 (26,4 тыс. руб.) и на сотом месте Шахты — 1,36 (26,6 тыс. руб.).

Отметим, что, согласно недавним данным исследования рынка труда в России за три последних месяца 2019 года среднемесячная зарплата россиян составила 38285 рублей. Больше всего получают в строительной сфере (50,4 тысячи рублей), фитнес-центрах и салонах красоты (48,8 тысячи) и автомобильном бизнесе (46,2 тысячи). Самые низкие зарплаты в сфере образования и науки (26,9 тысячи), бухгалтерии и финансах (30 тысяч рублей) и на административной работе (30,4 тысячи).