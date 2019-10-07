Минэкономразвития обещает естественный прирост населения. Но только через четыре года

Тенденция на старение и ухудшение возрастной структуры населения наблюдается в России сейчас и останется на ближайшие годы. Однако прогноз Минэкономразвития на 2020-2022 обещает в дальнейшем естественный прирост населения.

Документ, как сообщают 7 октября «Ведомости» был внесен правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета. В нем говорится, что чиновники предпринимают меры по сокращению уровня смертности, прежде всего среди трудоспособного населения, что якобы будет способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности. Однако уже сейчас понятно, что до 2023 года нам ожидает естественная убыль населения, которую пока не компенсирует уровень рождаемости.

В министерском анализе говорится, что в последнее время снижается численность женщин в возрасте 20 — 34 лет и сохраняется высокий уровень смертности в экономически активных возрастах. Рост численности населения в 2020-2023, по оценке ведомства, будет происходить за счет прироста мигрантов, а с 2024 возможен за счет как естественного, так и миграционного приростов.

Отметим, что по официальным данным, численность населения России в 2018 году составила 146,8 млн человек. Ожидается, что на 2022 она составит 147,7 млн человек, а в 2024 — 148,7 млн человек.



