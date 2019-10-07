Забрались за облака. Путин встретил день рождения в тайге в компании Шойгу и близких

67 день рождения президент России Владимир Путин встретил в сибирской тайге. Вместе с министром обороны он поднялся почти на 2000 метров, собирал грибы и ягоды.

Видео отдыха главы государства в ночь на 7 октября опубликовали РИА Новости. В двух роликах показано, как Путин с палкой поднимается в гору, чтобы посмотреть сверху на Енисей и отмечает, что он «красиво смотрится».

#РИА_Видео

Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой. Дмитрий Песков рассказал, что сам день рождения президент собирается провести на природе, в кругу родных и близких. В понедельник главе государства исполняется 67 лет pic.twitter.com/D1QyGxakTm — РИА Новости (@rianru) October 6, 2019





Затем уже внизу сидит за походным столиком, где стоят несколько термосов, собирает грибы, один из которых с шишкой сверху демонстрирует оператору, и ягоды. На память о дне в тайге Шойгу топориком выкапывает куст брусники.

Ранее пресс-секретарь президента говорил, что 7 ноября глава государства встретит с близкими на природе.

Год назад день рождения Владимир Путин также встретил на природе. Он отдохнул в Саяно-Шушенском заповеднике в компании Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.