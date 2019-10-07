У «Гранд Каньона» Ford раскидал ограждение и вылетел на остановку. Очевидцы говорят о погибшей

Аварией с выездом на остановку общественного транспорта закончилось воскресенье в Выборгском районе Петербурга. По словам свидетелей, ДТП оказалось смертельным.

Как сообщили в соцсетях, около полуночи 6 октября машина вылетела на трамвайную остановку в районе пересечения проспекта Энгельса и улицы Шостаковича. Судя по фотографиям, вишнёвый Ford проскочил через трамвайные пути и смял ограждение.

«За ним ДПС гнались, – рассказывает в комментариях Максим. – Я видел это всё: водитель угонял от ментов в нетрезвом состоянии. На месте было две реанимации, две пожарные и пять патрульных машин».

Как рассказал «Фонтанке» один из очевидцев, водитель Ford сейчас находится в машине дорожной полиции. По его впечатлению, автора аварии вёл алкоголь.



