На Витебском 20-летний водитель «Соляриса» налетел на препятствие и отправил в больницу двоих

Два человека получили тяжёлые травмы в аварии, которая произошла воскресным вечером в Московском районе Петербурга. Не справившийся с управлением водитель на внимание медиков не претендовал.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, в половине восьмого вечера 6 октября «Хёндэ Солярис» въехал в бордюр на Витебском проспекте, 22. Очевидцы отметили скопление машин скорой помощи рядом с автозаправкой «Лукойл».

В дорожной полиции уточняют, что госпитализация потребовалась двум пассажирам «Соляриса». В тяжёлом состоянии их увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. На вид обоим не больше двадцати лет. Автомобилем управлял их ровесник 1999 года рождения, он обошёлся без травм.



