Видео подтвердило: «Фольксваген» по Среднему проспекту гнал на красный. Подбитых можно считать счастливчиками

Водитель «Фольксваген Гольф», 6 октября сотворивший впечатляющее ДТП на Васильевском острове в Петербурге, проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Это зафиксировала камера наблюдения, с другого ракурса смотревшая на аварию.

На ролике видно, как водители, стоявшие на светофоре, начинают движение по 17-й линии В.О, очевидно, на загоревшийся «зелёный». Первым на перекрёсток въезжает чёрный «Мерседес», но не торопится — и это спасает. «Фольксваген» проносится так, что обдирает внедорожнику передний бампер.

Через несколько метров он ловит «Ауди» и оставляет её с аналогично разбитой «мордой», но и сам сбивается с курса. Полёт задом через тротуар с приземлением в сквер поймала уже другая камера. Участок безлюдным не был: в момент аварии пешеходы заходили на «зебру», шли по тротуару. Можно сказать, они родились в рубашке — пострадавших нет.

Больше всего пострадал «Фольксваген», усыпавший путь своими частями. Мужчина выбрался из салона сам, раскоординация в движениях покинуть место ДТП ему не помешала. По информации «Фонтанки», «Фольксваген Гольф» 2012 года выпуска в последнее время ходил по рукам, а в воскресенье на водительском месте оказался и вовсе случайный человек. Машиной якобы управлял потенциальный покупатель, решивший с ветерком протестировать возможности «немца» с пробегом.



