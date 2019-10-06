Рейс из Пекина нарезал круги над Петербургом, готовясь к непростой посадке. В Пулково его встретили спасатели

Технические неполадки осложнили приземление в Петербурге самолёту китайского перевозчика вечером 6 октября. Прибывших из Пекина туристов пришлось встречать спасателям.

По данным сайта Flightradar, лишний километраж на подлёте к Петербургу вынужденно наматывал летевший из Пекина рейс HU7965. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», по техническим причинам экипаж принял решение заходить на посадку на повышенной скорости.

«С целью избежания возможных негативных последствий была собрана аварийно-спасательная команда, ожидавшая посадку воздушного судна у полосы», – уточняет оператор Пулково.





Аэробус коснулся земли с небольшим опозданием, приземление прошло благополучно. В семь часов самолёт встал на место стоянки. Пассажиров в штатном режиме высадили в терминал.

«На другие рейсы в аэропорту ситуация не повлияла, аэропорт работает штатно», – заверили в Пулково.