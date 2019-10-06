СМИ: Фанатов «Зенита» задержали перед матчем в Екатеринбурге. Болельщики в знак протеста ушли с трибун за полчаса до конца игры

Перед матчем «Зенита» с «Уралом» 6 октября в Екатеринбурге были задержаны несколько фанатов петербургской команды.

Как пишет E1.ru, причиной для задержания стала организация традиционного шествия до стадиона. Официально фанатов задерживали якобы по ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В пресс-службе областного главка заявили, что проверяют эту информацию.

При этом позже, уже во время матча, болельщики проявили свое недовольство и на 60-й минуте встречи покинули стадион — гостевая трибуна в финале игры пустовала.





Напомним, матч закончился со счетом 1:3 в пользу «Зенита», причем все голы забили игроки петербургского клуба.