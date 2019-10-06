Следом за Сбером. Данные почти 9 млн клиентов «Билайна» нашли в открытом доступе

В открытом доступе в Интернете появилась база данных пользователей «Билайна», которые подключили домашний Интернет. Как пишет 6 октября «Коммерсантъ», она содержит сведения о 8,7 млн клиентов.

Сотрудники издания нашли в этой базе свои полные ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны. По данным «Коммерсанта», сведения в базе актуальны на ноябрь 2016 года, в ней есть как действующие, так и закрытые договоры.

«Данная информация — небольшая часть базы 2017 года. Утечку данных мы зафиксировали два года назад. Все виновные были выявлены и понесли наказание, на текущий момент большая часть информации — это уже устаревшие данные», — заявили «Коммерсанту» в «Билайне».

Служба безопасности компании ведет проверку инцидента. При этом эксперты в разговоре с журналистами подчеркнули, что базу данных могут использовать мошенники. Введя в заблуждение человека благодаря имеющейся информации, они могут выяснить данные, необходимые для кражи денег.

Напомним, ранее подобным скандалом отметился Сбербанк. В предлагаемой на черном рынке базе данных якобы были номера кредитных карт, ФИО, даты рождения, номера телефонов и другая важная информация 60 млн клиентов банка. Журналисты, которые запросили у продавца данные о себе, подтвердили их подлинность. В Сбербанке отчитались об оперативном задержании подозреваемого в краже данных — 28-летнего менеджера среднего звена.



