Под Петербургом «Газель» полностью выгорела после ДТП

В Кировском районе Ленобласти произошло ДТП, закончившееся мощным пожаром. Как пишет 47news, около шести вечера 6 октября на улице Маяковского в Кировске столкнулись «Газель» и «Мицубиши».

Очевидцы в соцсетях пишут о громком хлопке и пожаре с черным дымом, который начался после ДТП. «Похоже, взрыв газобаллонного оборудования», – уточняют они. «Газель» в результате выгорела полностью.

В региональном МЧС и дорожной полиции пока проверяют информацию об аварии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.



