Камера показала, как Volkswagen на Васильевском крутило, поднимало на «дыбы» и занесло в сквер. Краш-тест машине устроил покупатель

Момент аварии на Васильевском острове в Петербурге, в которой Volkswagen протащило по тротуару в опасной близости от пешеходов, зафиксировали камеры. Водитель ушёл нетвёрдо, разбитая машина оказалась для него чужой.

На записях с камер наружного наблюдения видно, что 6 октября очередной вылет транспорта на тротуар чудом обошёлся без жертв. По уточнённой информации, Volkswagen пытался проскочить перекрёсток Среднего проспекта и 17-й линии В.О. на красный, не избежал столкновения и уже задом вылетел на тротуар.

В сквер его несло местами то на задних, то на передних колёсах. Судя по ролику, на пути попался ребёнок, которого в стену вжал взрослый. Ещё один пешеход уворачивался с пируэтами. Выбравшийся из разбитой машины водитель позже прошёл мимо них. Несмотря на нетвёрдую походку, с места аварии он исчез.





Полицейские быстро вычислили владельца Volkswagen и поджидали его рядом с квартирой. 37-летний петербуржец ответил на звонок «Фонтанки», аварии удивился. Блюстителем ПДД его не назвать, но штрафы не коллекционирует. За последние два года их набралось 6, при этом дважды за рулём сидел не он. По его словам, в последнее время автомобилем пользуется бывшая жена.

Впрочем, приключения машины и для неё оказались сюрпризом: Volkswagen она передала знакомому. Он за рулём сегодня сидел, но по тротуарам, заверяет, не гонял. Звонок корреспондента застал его неподалёку от места ДТП в поисках то ли сбежавшего водителя, то ли полиции. Машиной, по его словам, управлял некий Михаил из Новосибирска, который якобы выступил в роли потенциального покупателя Volkswagen.

«Ну я ему и предложил: сядь проедь. А он как дал по газам. Пока добежал, увидел этот ужас, а его уже и нет нигде. Телефон не отвечает», – рассказал он.