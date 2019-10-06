Три больницы в США закрылись из-за атаки хакеров. Подозревают русский след

В американском штате Алабама три госпиталя закрылись из-за хакерской атаки. Как сообщает 6 октября телеканал WBRC, медикам пришлось пойти навстречу хакерам.

Представители группы DCH Health System, в которую входят все атакованные больницы, заявили, что заплатили взломщикам за ключ расшифровки. Правда, сумму они не уточнили. Также пока точно неизвестно, когда госпитали вновь приступят к работе.

Проблемы начались 1 октября, когда из-за атаки вируса были заблокированы базы данных больниц. По предварительной информации, речь идет о вирусе Ryuk. По данным американских специалистов по безопасности из компании CrowdStrike, он разработан хакерской группировкой из России Wizard Spider.



