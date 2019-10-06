«Он наслаждался природой». Путин перед своим днем рождения съездил в тайгу

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения (7 октября) съездил в сибирскую тайгу. Как пишет «Интерфакс», об этом 6 октября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой», – сообщил Песков.

Путин в понедельник отметит свое 67-летие. День рождения он проведет на природе в кругу родных и друзей. Накануне он побывал в сибирской тайге, где, как рассказал Песков, "наслаждался осенней природой" pic.twitter.com/FStMl9e4VJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2019

Фото- и видеоматериалы о поездке обещают опубликовать позже на официальном сайте Кремля. Ранее сообщалось, что сам день рождения Путин проведет на природе в кругу родных и близких.

Напомним, в 2014 году Путин уже ездил в сибирскую тайгу на свой день рождения.



