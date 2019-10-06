Вице-спикер Совета Федерации скончался после продолжительной болезни

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом 6 октября пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета по регламенту верхней палаты российского парламента Вячеслава Тимченко.

«Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», – сказал Тимченко.

Бушмин курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, уточнили в Совфеде. В 1998 – 2001 годах он был заместителем министра финансов.



