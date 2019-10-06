«А потом водитель выходит и говорит: я тебя не заметил». На Авангардной Mitsubishi разворотом поймал скорую

Авария с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи произошла в Красносельском районе Петербурга 6 октября. Водители друг друга взаимно не заметили.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, около 15:40 в районе Авангардной, 24, автомобиль скорой помощи не разъехался с Mitsubishi, который поворачивал во дворы. Медики двигались по встречной полосе, как уточняется, с включёнными проблесковыми маячками.

Фотографии неудачного закончившегося манёвра опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях, судя по всему, отметился и сам водитель, который изложил ту же версию, но с оговорками.





«Начнем с того, что скорая ехала без включенных сигналов. Просто встали на поворот во двор, никого не было, почти повернули, и нам в бочину на 80 км по встречке влетает скорая. Даже не тормозя. А потом водитель выходит и говорит: «А че ты так резко поворачивал? Я тебя не увидел»», – пишет Алексей.

В УГИБДД уточнили, что авария обошлась без пострадавших.