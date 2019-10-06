На Васильевском Volkswagen протащило по тротуару и занесло в сквер. Автомобиль терял части, пешеходы уворачивались

Кинематографичным пролётом по тротуару закончилась воскресная авария на Васильевском острове в Петербурге. Volkswagen приземлился в сквер грудой металла, без пострадавших обошлось не иначе как чудом.

vk.com/spb_today

Об аварии около четырёх часов дня в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, ехавший по Среднему проспекту чёрный Volkswagen не успел проскочить перекрёсток с 18-й линией, где получил удар в бок. Дальше машину развернуло и вынесло на тротуар.

Скоростное скольжение закончилось в сквере, где тормозом для разогнавшегося автомобиля стала скамейка. Из раскуроченного автомобиля, потерявшего по пути колесо, водитель вышел сам. По словам очевидцев, на перекрёстке замечена также подбитая Audi. Её водитель тоже покинул салон самостоятельно. В УГИБДД по Петербургу и области уточнили, что информация о пострадавших к ним не поступала. Кроме автомобилей, больше всего досталось скверу.



