Происшествия
Руферы посреди дня забрались на здание Биржи в Петербурге. Их никто не остановил
Здание Биржи в Петербурге подверглось атаке руферов. Они забрались на него прямо посреди дня, охрана на это никак не отреагировала.
Видеозапись того, как экстремалы забираются на крышу здания на стрелке Васильевского острова, размещено в соцсетях. Сами руферы пишут, что ожидали «лютого треша и схватки с ЧОПами», но в итоге охрану на объекте вообще не увидели. Всего в вылазке приняли участие 15 человек. Пострадал только один — он вывихнул плечо, когда слезал.
Напомним, здание Биржи находится на реконструкции. Летом были согласованы работы по укреплению фундаментов. Всего на реставрацию и приспособление под современные нужды выделяют 2 млрд рублей.
Справка:
Здание Биржи на Васильевском острове — объект культурного наследия федерального значения. Его возвели в 1805-1816 году по проекту архитектора Тома де Томона. Пригласить автора здания, каким его можно видеть сегодня, было решено после остановки реализации проекта Джакомо Кваренги. Его проект признали не соответствующим градостроительному облику.
В 2011 году Центральный военно-морской музей, располагавшийся в здании Биржи, переехал в Крюковские казармы. А памятник на стрелке Васильевского острова передали Эрмитажу для размещения музея геральдики и зала церемоний.