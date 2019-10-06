Руферы посреди дня забрались на здание Биржи в Петербурге. Их никто не остановил

Здание Биржи в Петербурге подверглось атаке руферов. Они забрались на него прямо посреди дня, охрана на это никак не отреагировала.

Видеозапись того, как экстремалы забираются на крышу здания на стрелке Васильевского острова, размещено в соцсетях. Сами руферы пишут, что ожидали «лютого треша и схватки с ЧОПами», но в итоге охрану на объекте вообще не увидели. Всего в вылазке приняли участие 15 человек. Пострадал только один — он вывихнул плечо, когда слезал.

Напомним, здание Биржи находится на реконструкции. Летом были согласованы работы по укреплению фундаментов. Всего на реставрацию и приспособление под современные нужды выделяют 2 млрд рублей.



