«Остановим капитуляцию!» В Киеве на Майдан против «формулы Штайнмайера» вышли около 10 тысяч человек

На площади Независимости в центре Киева, больше известной как Майдан, 6 октября прошла акция протеста против принятия закона об особом статусе Донбасса.

Как сообщает Unian, на митинг собрались около 10 тысяч человек. Главный лозунг протестующих – «Остановим капитуляцию!». Капитуляцией они считают подписание президентом Владимиром Зеленским «формулы Штайнмайера» о судьбе Донбасса, согласно которой регион должен получить особый статус в составе Украины. Кроме того, они выступают против отвода украинских войск от линии разграничения. Акция прошла без происшествий, порядок охраняли около 300 полицейских.

Зеленский ранее подчеркивал, что речи о капитуляции не идет, а выборы в Донбассе могут пройти только в том случае, если там не останется российских войск, а контроль над границей полностью перейдет к Украине. При этом в самих непризнанных ДНР и ЛНР заявили, что контроль над границей отдавать не собираются.



