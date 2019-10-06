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Спорт
06.10.2019 16:40
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Замена вратаря – и все равно победа

Гол-курьез в собственные ворота, драматическая травма защитника и мусульманский шедевр: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги встречи «Урал» - «Зенит».

Замена вратаря – и все равно победа

скриншот с канала /www.youtube.com/ Матч ТВ

У «Урала» с «Зенитом» удивительная статистика противостояний: за 17 матчей до этого воскресенья петербуржцы одержали 15 побед, дважды команды играли вничью. 

Матч из-за перебора желтых карточек пропускали Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос, двое из троих футболистов, купленных в зимнее трансферное окно – 2019. Чтобы компенсировать отсутствие двух игроков центральной оси, тренерский штаб первый раз в матчах чемпионата России решил перейти на схему с 5 игроками обороны. Слева на фланге вышел Юрий Жирков, справа вместо травмированного Игоря Смольникова (у него диагностирован перелом хрящевой части восьмого ребра) – Вячеслав Караваев. Трио центральных защитников составили Бранислав Иванович, Йордан Осорио и Эмануэль Маммана. В полузащите выбор пал на Дугласа Сантоса (номинальный левый защитник регулярно играет в опорной зоне), Магомеда Оздоева с Себастьяном Дриусси, в атаке — на Сердара Азмуна с Артемом Дзюбой.

Революция случилась на посту номер один в «Зените»: судя по всему, чаша терпения Сергея Семака переполнилась голом «Бенфики» в среду, и в воротах впервые в важном матче оказался Михаил Кержаков. До того воспитанник петербургского футбола играл или в кубковых встречах на ранних стадиях, или в нерешающих матчах (вроде игры против «Ростова» в мае, которую «Зенит» проводил уже в статусе чемпиона). Аналитики до игры отмечали, что замена могла быть продиктована и игровой манерой «Урала»: футболисты Дмитрия Парфенова — мастера навесов, а Кержаков известен своей решительной игрой на выходах. 

Счет в матче открыл «Зенит», мастерски разыграв первый же угловой: Сантос подал, Дзюба выиграл верховую борьбу у опекавшего его Павла Погребняка, Иванович на дальней штанге первым успел к мячу.


На 14-й минуте матча неприятную травму получил Маммана: в борьбе за верховой мяч аргентинец неудачно приземлился на ногу. Выбежавшие на поле врачи сразу дали понять тренерскому штабу – замена. Нужно было видеть лицо Мамманы, переполненное болью и грустью: в марте 2017 года он уже рвал крестообразные связки на российских полях, после этого долго восстанавливался, выпал из обоймы, впервые за долгое время вышел в стартовом составе в официальном матче – и на тебе.

Заменил аргентинца Олег Шатов, который много лет отыграл в «Урале» и даже отметился в мини-футбольной «ВИЗ-Синаре». Воспитанника нижнетагильского футбола связывают и личные отношения с президентом «Урала» Григорием Ивановым (который, к слову, оформлен как начальник команды и помогает главным тренерам руководить футбольным коллективом по ходу матча). 

В середине первого тайма невероятный по красоте гол забил Оздоев, покоривший в среду футбольную общественность окситоциновым интервью про мальчишку, который с кочек футбольных полей Ингушетии дошел до Лиги чемпионов. Полузащитник «Зенита» навязал борьбу на подступах к штрафной «Урала», отобрал мяч, вывел Азмуна один на один с вратарем, получил обратную передачу и зашел с мячом в ворота. Праздновали гол «зенитовские» мусульмане так, что зрителям стало понятно: это действительно команда.

В перерыве петербургские фанаты ушли с гостевой трибуны: в знак протеста против задержания одного из «заводящих», Александра Румянцева, по прозвищу Макасин. По предварительной информации, тому вменялась организация прохода фанатов по городу: болельщики «Урала» и «Зенита» дружат и регулярно устраивают совместные акции.

Во втором тайме команда из Екатеринбурга выдала отличный отрезок: угловой следовал за угловым, давление откровенно чувствовалось в воздухе, но взятие ворот Кержакова получилось предельно курьезным. После подачи углового «Урала» Дзюба выиграл воздух, мяч отскочил к Шатову, который ловко пяткой (!) забил гол в собственные ворота. Язвительные болельщики в социальных сетях пошутили: может, оставить его уже дома?

Несмотря на пропущенный гол, футболисты Семака собрались и вернули комфортную разницу в счете: после подачи Оздоева ошиблись и защитник «Урала», и их вратарь, а Азмун забил головой свой 7-й мяч в сезоне.

После игры капитан команды Иванович отметил важность забитых мячей: «В таких матчах очень важно забивать в самом начале. Сегодня мы очень быстро забили и первый, и второй мячи. Это все поменяло — мы контролировали игру. Только 20 минут во втором тайме, в самом начале, когда «Урал» всеми силами атаковал и забил гол, у нас появилась небольшая паника. Но потом мы забили третий и контролировали игру до конца. Большая победа, большие три очка, продолжаем дальше. К большому сожалению, пришлось перестраиваться на ходу, потому что Маммана получил травму. Надеемся, что с ним ничего страшного и он быстро вернется на поле. Мы начали в схеме с тремя защитниками, потом быстро перестроились на игру в четыре, и думаю, что, за исключением нескольких моментов, мы сыграли хорошо». 


Семак подвел итоги встречи: «Хорошая игра, уверенная победа. В первом тайме выглядели хорошо, смогли забить дважды. Сложности начались во втором тайме, когда «Урал» стал действовать агрессивнее в атаке, проводил много фланговых атак, заработал много угловых, один из которых привел к пропущенному мячу. После этого появилась некая нервозность, поскольку счет был скользким, но в итоге смогли забить третий. После него вопрос о победителе был снят, – был вопрос, сколько мы забьем. Насколько серьезна травма Мамманы — покажет обследование. Мы очень расстроены. Доктор сразу попросил сделать замену. Ориентируясь на слова врача сразу после игры, могу сказать, что все плохо. Посмотрим по итогам обследования насколько. У нас есть конкуренция [вратарская. — Прим. ред.]. Те футболисты, которые выходят, получают определенное игровое время. Доверие к вратарю должно быть больше, поскольку это более сложная позиция. Сейчас то время, когда посчитали нужным поставить Кержакова. Он сыграл хорошо».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"

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