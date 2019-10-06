«Картина» о Поклонской и политической цензуре стала лауреатом престижной кинопремии в США

Похоже, российская политическая сатира имеет спрос у западной публики. Так, короткометражный фильм «Картина» режиссера Сергея Кальварского и адвоката, в прошлом сенатора Константина Добрынина вышла в финал престижного международного кинофестиваля Festigius в Лос-Анджелесе.

Для тех, кто пропустил: «Картина» рассказывает о молодом художнике, который по госзаказу написал библейский сюжет для выставки «Сохранение ценностей». Но все, кто видят работу, сразу чувствуют, что с картиной что-то не так. Среди них — депутат Государственной думы Татьяна Нагибина. Скандал приносит Ивану славу и испытания: государственная машина в лице излишне рьяного парламентария Нагибиной начинает свою безжалостную работу. В фильме легко угадываются реальные события, произошедшие с кинорежиссером Алексеем Учителем и его фильмом «Матильда», который вызвал гнев со стороны депутата Натальи Поклонской, религиозных фанатиков и последовавшую за этим защиту режиссера адвокатами Pen&Paper, во время которой были сожжены автомобили у офиса юристов.

– Абсурдистская попытка поставить рамки искусству показана в жанре политической сатиры, тем не менее имеет под собой вполне реальную основу. Мы удивлены, что сугубо российская проблема взаимоотношений художника и власти понятна евроатлантическому миру, – прокомментировал Добрынин.

Заметим, что короткометражка о политической цензуре в современном искусстве также вошла в шорт-листы Oniros Film Awards в Италии, Sunday Shorts London в Великобритании, Best Shorts Fest в канадском Онтарио, а также в официальную программу Florence Film Awards в Италии, немецкого AARF Berlin и Mindie Miami Independent Film Festival в США.



