«Скинулись мелочью на гвозди, взяли инструмент...» В Челябинске панки заменили коммунальщиков и починили детскую горку

Жители двора по улице Островского в Челябинске теперь, видимо, будут лучше относиться к представителям неформальных движений. Они обращались в администрацию города с просьбой починить единственную детскую горку в округе, а на помощь пришли панки.

Об этом сообщается в паблике «Типичный Челябинск» «ВКонтакте». Как рассказали сами панки, они увидели в соцсети пост о сломанной горке: «Путем переговоров нашей панк-тусовки решили единогласно, что надо чинить».

«В этот же день пришли на место, произвели замеры и нашли нужные доски, сегодня скинулись мелочью на гвозди, взяли инструмент и снова пришли к горке, сделали, что было в наших силах и финансах, несмотря на незаконность наший действий. Этот пост будет еще одним доказательством того, насколько сильно государство заботится о народе», – заявили южноуральские панки.

В комментариях жители высказывают панкам благодарность и возмущаются, что дождаться помощи от администрации невозможно.



