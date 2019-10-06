Рабочая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и дождя. МЧС ждет «день жестянщика»

В понедельник, 7 октября, Петербург ждут мокрый снег и дождь. О гололедице на дорогах предупреждает ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим.

Согласно этому прогнозу, температура воздуха днем прогреется до 4 градусов тепла. Ночью она опустится до нуля градусов. Ветер будет северным и северо-западным, умеренным — до восьми метров в секунду.

Напомним, накануне, 5 октября, на севере Петербурга и Васильевском острове уже прошел снег.



