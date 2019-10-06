Рабочая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и дождя. МЧС ждет «день жестянщика»
В понедельник, 7 октября, Петербург ждут мокрый снег и дождь. О гололедице на дорогах предупреждает ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим.
Согласно этому прогнозу, температура воздуха днем прогреется до 4 градусов тепла. Ночью она опустится до нуля градусов. Ветер будет северным и северо-западным, умеренным — до восьми метров в секунду.
Напомним, накануне, 5 октября, на севере Петербурга и Васильевском острове уже прошел снег.
Справка:
Ранее комитет по благоустройству сообщил, что приготовился убирать улично-дорожную сеть по зимней технологии. По сообщению Смольного, в Петербурге заготовлено 42,8 тысячи тонн песка, 8 тысяч тонн соли и 2 тысячи тонн гранитной крошки. Использование более сильных реагентов, которое обсуждалось во время минувшей снежной зимы, не предполагается.