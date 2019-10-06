Игорь Смольников из «Зенита» пропустит до трех недель из-за перелома ребра

Защитник футбольного клуба «Зенит» Игорь Смольников прошел медицинское обследование после травмы, полученной в игре против «Бенфики», прошедшей 2 октября в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, врачи выявили у него перелом хрящевой части восьмого ребра. Восстановление игрока займет до трех недель. В ближайшее время он начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1. Этот матч стал первым в рамках Лиги чемпионов на «Зенит Арене».

Игорю Смольникову 31 год. В составе «Зенита» он дважды выигрывал чемпионат России (2015, 2019). На его счету 192 матча за петербургскую команду, в которых он забил 9 голов.

Ранее стало известно еще об одной травме игрока «Зенита». На неопределенный пока срок выбыл защитник Эмануэль Маммана. Главный тренер Сергей Семак заявил, что прогноз «плохой».



