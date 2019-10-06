«Мы – товарищи». Как курьеры продолжают Ozonборьбу

Забастовка курьеров компании затягивается. В воскресенье недовольные сотрудники ждали гендиректора, но тот так и не почтил их своим присутствием. В отместку они создали профсоюз и позвали в него коллег со всей России.

Сафрон Голиков/Коммерсантъ

Как сообщили «Фонтанке» в Ozon, ежедневно ретейлер доставляет в Петербурге «несколько тысяч заказов в сутки». Долю Северной столицы в общем обороте компания не раскрывает, но отмечает, что общее число доставок в день по стране достигает примерно 100 тысяч. Долю «зависших» посылок в пресс-службе ретейлера не назвали, но сообщили, что забастовка курьеров не привела к остановке бизнеса в регионе. «Агенты доставки развозили посылки и вчера, и сегодня. Например, часть заказов, которые не доставили вчера утром, доставили вчера вечером и доставляют сегодня в течение дня», – уверяла представитель Ozon днем в воскресенье.

Однако нехватка кадров уже увеличила сроки получения товаров. В 19 часов воскресенья на сайте Ozon была доступна доставка "Почтой России" через три дня (9.10). Курьер привезет заказ только через 5 дней (11.10). Примерные сроки доставки на сайте не указаны, но стандартным сроком для крупных интернет-магазинов является 1-2 дня.

Несмотря на прохладное воскресное утро, на складе крупнейшего интернет-торговца на проспекте Обуховской Обороны, 295, было жарко. Несколько десятков курьеров столпились вокруг регионального директора Владислава Лансбергиса и генерального директора по доставке по России Нила Спикета. Лансбергис с айфона зачитывал требования рабочих и пытался комментировать. Каждое его высказывание сопровождалось недовольным гулом толпы. На б?льшую часть требований следовала фраза: «Мы подумаем, что с этим можно сделать».

– Что вы нам зачитываете это все! – после очередного стандартного ответа выкрикнул один из собравшихся. – Мы и так этот список знаем наизусть! Скажите, когда вы решите эти вопросы!





Смех вызвал комментарий по пункту о загрузке курьеров в порядке живой очереди, а не отдавать приоритет работающим по ИП.

– Заказы у нас и так отгружаются в порядке живой очереди, – с уверенностью произнес Лансбергис.

– Нет! – закричали почти хором развозчики. Тот непонимающе захлопал глазами.

Тем временем вокруг ходили сотрудники безопасности компании и искали «провокаторов» – журналистов и представителей МПРА (Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация»). Их выводили за пределы склада со словами: «Не имеете права находиться на этой территории».

Ozon — один из крупнейших интернет-ретейлеров в России. Компания основана в 1998 году. Основные акционеры — Baring Vostok Capital Partners и АФК «Система». В 2018 году выручка ООО «Интернет-решения», управляющего магазином, выросла почти в два раза – до 37,4 млрд рублей (без НДС). Это позволило Ozon занять в рейтинге онлайн-магазинов, составленном компанией Data Insight, четвертую строчку – после Wildberries, Citilink и M.Video. По подсчетам аналитиков, компания за год доставила 15,7 млн заказов, средний чек составил 2,7 тысячи рублей.

Резкий рост выручки ретейлер объяснял расширением ассортимента и развитием логистической инфраструктуры. Однако убыток увеличился в четыре раза и составил 4,6 млн рублей. Компания заявляла, что могла бы выйти на прибыль, но сделала выбор в пользу масштабных инвестиций в фулфилмент и технологические платформы.

Вложения понадобились компании для того, чтобы выполнить программу трансформации. В 2018 году она заявила, что намерена из обычного интернет-магазина превратиться в маркет-плейс, то есть размещать на своем сайте товары других продавцов и оказывать им услуги доставки. Для этого в 2019 году было анонсировано открытие нового логистического центра в Московской области и расширение действующего в Твери.





Также в начале 2019 года ретейлер заявил об изменении бизнес-модели доставки. Если раньше эти расходы закладывались в стоимость товара, то теперь компания стала тарифицировать их отдельно. Такой подход позволил снизить изначальную цену продукции.

Встреча продолжалась недолго. Руководство ушло «подумать», а курьеры вышли на улицу курить и обсуждать услышанное. Люди были разочарованы в первую очередь тем, что генеральный директор компании Александр Шульгин так и не приехал к ним, хотя его ждали уже второй день.

– Действительно, была информация, что он должен был приехать, – сказал один из самых активных забастовщиков Сергей Кузнецов. – Мы очень разочарованы этим фактом. Хотелось бы видеть здесь человека, от которого зависит все развитие компании. Хотелось бы с ним напрямую решать наши вопросы.

Тем не менее курьерам было чем заняться. При помощи МПРА они за несколько минут договорились о создании собственного профсоюза и составили официальное требование к работодателю. Со стороны это напоминало маленькую революцию.

– Господа, я сейчас буду называть наши требования, а вы поднимайте руку, если согласны! – прокричал новоявленный председатель только что созданного профсоюза.

– Какие мы господа?! Товарищи!

– Хорошо, товарищи!

Требования разделили на два списка: первостепенные, до выполнения которых курьеры не вернутся к выполнению своих трудовых обязанностей, и второстепенные, на решение которых выделили месяц. В первый вошли: оплата зарплаты за сентябрь в полном объеме, отмена запрета на перенос заданий до выезда со склада, не считать по понижающему коэффициенту при невыполнении задания по вине третьих лиц (перенос, недозвон, отказ, брак и т. д.), отмена требования сдаваться день в день в кассу, решение вопроса с приоритетом зоны доставки для ИП и т. д.

В список второстепенных включили требование наладить учет рабочего времени и систему оповещения об изменениях в работе, выдачу расчетных листов с расшифровкой и решение вопроса о несоответствии занимаемой должности регионального директора Владислава Лансбергиса. Говорят, что Лансбергис пришел работать в Ozon только прошедшим летом и что именно с его прихода начались все проблемы.

– У нас есть четкое понимание по итогам переговоров сегодня, что региональный директор Лансбергис нас не слышит, – поделился Сергей Кузнецов. – Во время встречи из нашего списка требований он выбирал только те пункты, где он мог что-то абстрактное сказать и какой-то воды налить.

Под протоколом о создании профсоюза поставили 79 подписей. Однако активисты уверяют: в противостоянии с работодателем участвуют под две сотни человек. Другие заступят на смену в понедельник, 7 октября, и продолжат забастовку.

Руководство Ozon заявило, что бастующих гораздо меньше и заказы клиентам доставляются.

«Часть сотрудников работает в штатном режиме, вопросы инициативной группы будут рассмотрены руководством оперативно. Компания уже уведомила клиентов о том, что их заказы могут быть доставлены не вовремя. Ozon еще раз извиняется перед клиентами за неудобства, служба поддержки компании подберет для них удобный интервал доставки и предоставит компенсацию за задержку», – подчеркнули в компании.

Кузнецов подтвердил: некоторые курьеры действительно вышли сегодня на смены, но в основном – это работающие по ИП.

– Тем, кто работает по ИП, в принципе наша забастовка безразлична, – сказал он. – Но если говорить о количестве тех, кто сегодня вышел на работу, – это капля в море по сравнении с теми, кто участвует в забастовке. Есть много тех, кто сегодня не стоит в смене, но поддерживает нас. Эти люди придут сюда завтра и также будут бастовать.

По его словам, компания недавно взяла курс на работу с индивидуальными предпринимателями. Фактически это тот же самый курьер, выполняющий те же самые обязанности, но как отдельное юридическое лицо. Соответственно, за него компания не платит пенсионный налог, не выплачивает отпускные, больничный и так далее.

– Компания берет людей на ИП как со стороны, так и предлагает перейти уже действующим сотрудникам, – объясняет Кузнецов. – Причем в отношении новеньких это делается так: приглашают по объявлениям о наборе сотрудников, а уже в ходе собеседований предлагают устроиться как индивидуальным предпринимателям. На самом деле вся история ущемления обычных курьеров началась как раз с того, что компания взяла курс на оптимизацию расходов, в том числе – с такого хода по кадрам.

Сейчас руководство обдумывает требования курьеров из Петербурга. В это время новообразованный профсоюз записал обращения к сотрудникам из других городов. Говорят, там те же проблемы.

Артем Кузьмин, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»