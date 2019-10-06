Блогер из Подмосковья разбился, пытаясь покорить заброшенную котельную в Горелово. На высоту его загнало желание сделать селфи

Петербургские врачи собирают переломанные кости жителя Московской области, сорвавшегося с высоты в Красносельском районе города. Полёт с шести метров отправил его в реанимацию.

Как стало известно «Фонтанке», 42-летний пациент поступил в 26-ю горбольницу днём 5 октября. У него диагностировали переломы бедренных костей, колотую травму правого бедра, сотрясение мозга. В тяжёлом состоянии пострадавшего направили в реанимацию.

Мужчина сорвался с шестиметровой высоты на Волхонском шоссе, 116, когда взбирался на трубу на заброшенной котельной. Чувство равновесия, по-видимому, подвело: уже на земле на него наткнулись прохожие. Переживший падение успел представиться блогером из Подмосковья и признаться, что лез наверх за селфи, но взять высоту не смог.



