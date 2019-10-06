Главный тренер «Зенита» Семак о травме Мамманы: Все очень плохо

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал итоги победного матча против «Урала» (3:1). Матч проходил в Екатеринбурге в воскресенье, 6 октября.

«Хорошая игра, уверенная победа. В первом тайме выглядели хорошо, смогли забить дважды. Сложности начались во втором тайме, когда «Урал» стал действовать агрессивнее в атаке, проводил много фланговых атак, заработал много угловых, один из которых привел к пропущенному мячу. После этого появилась некая нервозность, поскольку счет был скользким, но в итоге смогли забить третий. После него вопрос о победителе был снят, был вопрос только в том, сколько мы забьем», – заявил Семак.

Также главный тренер петербургской команды рассказал о травме защитника Эмануэля Мамманы, которую он получил в первом тайме матча.

«Насколько серьезная травма — покажет обследование. Мы очень расстроены. Доктор сразу попросил сделать замену. Ориентируясь на слова врача сразу после игры, могу сказать, что все плохо. Посмотрим по итогам обследования, насколько плохо», – подчеркнул Семак.





Напомним, что Маммана лишь недавно восстановился от одной из самых тяжелых травм в профессиональном спорте – разрыва крестообразных связок.

Маммана стал игроком «Зенита» 31 июля 2017 года. Петербуржцы купили его у «Лиона» за 16 млн евро. Всего защитник сыграл за «Зенит» в 38 матчах. 26 из них (все в стартовом составе) пришлись на первый сезон (2017/18) аргентинца в составе сине-бело-голубых. Уже в сезоне-2018/19 Маммана из-за проблем со здоровьем сыграл всего в 11 матчах (8 в старте).