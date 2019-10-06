В Ozon заверили, что заказы клиентам все же доставляют, - часть сотрудников работает в штатном режиме
Компания OZON прокомментировала информацию о продолжении забастовки сотрудников в Петербурге. По словам официального представителя компании, заказы пусть и с задержками, но продолжают доставляться.
«Заказы клиентам доставляются, часть сотрудников работает в штатном режиме, вопросы инициативной группы будут рассмотрены руководством оперативно. Встреча курьеров и руководства Ozon прошла сегодня в 9-00 на территории логистического центра компании, также было организовано дополнительное общение с сотрудниками сегодня в 11-30. На встрече руководство компании еще раз подтвердило, что все обращения по поводу некорректных начислений заработной платы за сентябрь будут быстро рассмотрены и устранены 7 – 8 октября», — говорится в заявлении, которое редакция «Фонтанки» получила 6 октября.
Решение по требованиям из первоочередного списка будет вынесено в течение недели, заверяют в компании. Обсуждение и решение вопросов из второго списка будет происходить в течение октября месяца. Напомним, что до фактического выполнения требований из первоочередного списка курьеры категорически отказываются прекращать забастовку. Напомним, "Фонтанка" ранее подробно писала о требованиях забастовщиков.
В компании подтвердили, что заказы в выходные могут быть доставлены не все, но Ozon обещает развезти их в понедельник и вторник (либо позже, если так решит клиент).
Также в компании подчеркнули, что информация о том, что 200 сотрудников отказались работать, якобы не соответствует действительности. Тем не менее, как заявили «Фонтанке» сами курьеры, в общей сложности забастовку поддерживают именно столько человек, что якобы составляет почти 99 процентов от общего количества курьеров в Петербурге.
«Компания уже уведомила клиентов о том, что их заказы могут быть доставлены не вовремя. Ozon еще раз извиняется перед клиентами за неудобства, служба поддержки компании подберет для них удобный интервал доставки и предоставит компенсацию за задержку», — подчеркнули в OZON.
Отметим, забастовка в Петербурге может приобрести всероссийский масштаб. Ранее курьеры записали обращение к своим коллегам в других городах с предложением поддержать их борьбу и вступать в созданный ими сегодня профсоюз.
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Справка:
Компания «Интернет-решения», юрлицо Ozon, принадлежит кипрской Ozon Holdings Limited. Выручка от продажи за 2018 год оценивалась в 37,4 млрд рублей.
Александр Шульгин — генеральный директор «Интернет-решений» и стопроцентной «дочки» кипрского холдинга «Озон Холдинг», он также член совета директоров ПАО «Детский мир».
Шульгин пришел в Ozon в 2017 году, оставив пост генерального директора «Яндекса».
Основные акционеры Ozon — Baring Vostok Capital Partners и АФК «Система». Компания основана в 1998 году. По итогам 2018 года Ozon занимал 4,5% российского рынка онлайн-ретейла, который оценивается в 1,3 трлн руб.