В Ozon заверили, что заказы клиентам все же доставляют, - часть сотрудников работает в штатном режиме

Компания OZON прокомментировала информацию о продолжении забастовки сотрудников в Петербурге. По словам официального представителя компании, заказы пусть и с задержками, но продолжают доставляться.

«Заказы клиентам доставляются, часть сотрудников работает в штатном режиме, вопросы инициативной группы будут рассмотрены руководством оперативно. Встреча курьеров и руководства Ozon прошла сегодня в 9-00 на территории логистического центра компании, также было организовано дополнительное общение с сотрудниками сегодня в 11-30. На встрече руководство компании еще раз подтвердило, что все обращения по поводу некорректных начислений заработной платы за сентябрь будут быстро рассмотрены и устранены 7 – 8 октября», — говорится в заявлении, которое редакция «Фонтанки» получила 6 октября.

Решение по требованиям из первоочередного списка будет вынесено в течение недели, заверяют в компании. Обсуждение и решение вопросов из второго списка будет происходить в течение октября месяца. Напомним, что до фактического выполнения требований из первоочередного списка курьеры категорически отказываются прекращать забастовку. Напомним, "Фонтанка" ранее подробно писала о требованиях забастовщиков.

В компании подтвердили, что заказы в выходные могут быть доставлены не все, но Ozon обещает развезти их в понедельник и вторник (либо позже, если так решит клиент).





Также в компании подчеркнули, что информация о том, что 200 сотрудников отказались работать, якобы не соответствует действительности. Тем не менее, как заявили «Фонтанке» сами курьеры, в общей сложности забастовку поддерживают именно столько человек, что якобы составляет почти 99 процентов от общего количества курьеров в Петербурге.

«Компания уже уведомила клиентов о том, что их заказы могут быть доставлены не вовремя. Ozon еще раз извиняется перед клиентами за неудобства, служба поддержки компании подберет для них удобный интервал доставки и предоставит компенсацию за задержку», — подчеркнули в OZON.

Отметим, забастовка в Петербурге может приобрести всероссийский масштаб. Ранее курьеры записали обращение к своим коллегам в других городах с предложением поддержать их борьбу и вступать в созданный ими сегодня профсоюз.