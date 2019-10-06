Опасный сок и бетонная плита стали причинами травм детей под Петербургом. Пострадали двое

10-летний мальчик был доставлен накануне вечером в тяжелом состоянии в больницу Токсово со стройки магазина «Магнит» в Кузьмолово. Об этом 6 октября пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

У мальчика диагностировали множественные переломы, его решили перевезти в детскую городскую больницу №19. По предварительной информации, ребенок играл на стройке, когда на него упала бетонная плита. Об этом его товарищи рассказали полицейским.

В тот же вечер, 5 октября, в больницу Светогорска из поселка Каменногорск доставили 13-летнюю школьницу с серьезным отравлением. По предварительным данным, девочке стало плохо после выпитого сока.

Обстоятельства этих происшествий выясняет полиция, уточнили 47news в пресс-службе ГУ МВД по региону.



