После стрельбы в американском баре погибли четверо. Стрелок на свободе

После стрельбы в баре города Канзас-Сити в США погибли четыре человека. Как сообщает FOX4 со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел в ночь на 6 октября.

Нападавший зашел в бар и начал стрелять, всего пострадали девять человек. Четверо из них скончались, остальные пятеро были госпитализированы. Подозреваемый пока не задержан.

Напомним, в США регулярно происходят ЧП с массовой стрельбой. Самые громкие за последнее время были в августе в Техасе и Огайо — были убиты 29 человек. Активисты призывают ограничить оборот оружия, однако президент Дональд Трамп предпочел заявить о том, что необходимо строить больше психиатрических клиник, поскольку совершающие такие нападения психически нездоровы.



