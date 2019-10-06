Бермудские Шушары. По пути из Петербурга исчезла фура с рыбой на 6 млн, следом пропала бакалея

Сотрудники сразу двух компаний озадачили полицию поисками гружённых товарами фур, для которых дорога из Петербурга оказалась непреодолимой. Вместе с внушительным запасом продуктов исчезли и водители.

Как стало известно «Фонтанке», заявления о пропавших машинах одно за другим поступили в отдел полиции Пушкинского района 5 октября. Автомобили загружались в Шушарах, товар в каждом оценён примерно в 6 миллионов, но предназначался для разных прилавков.

Так, в красноярском Сосновоборске 4 октября ожидали Ford Cargo с прицепом и замороженной рыбой для «Крск-Цемент». Ещё 27 сентября его проводили с места погрузки на Московском шоссе и больше обратной связи не получали.

Не менее туманной выдалась транспортировка бакалеи, которую тягач DAF 2 октября вывез со склада на Пушкинской, 27. 51-летний житель Смоленской области должен был доставить её для компании «ТК Лэнд», однако в Москве так и не объявился.



